En vacances, le président portugais sauve 2 femmes en difficultés en mer (vidéo)

Le président portugais a aidé à secourir deux femmes emportées en mer pendant ses vacances d'été en Algarve, dans le sud du pays, rapporte ce matin The Sun.

Marcelo Rebelo de Sousa, 71 ans, a nagé et est venu en aide à deux deux kayakistes qui se débattaient dans l'eau lorsque leur embarcation a chaviré.

Le président était en vacances en Algarve dans le but de promouvoir le tourisme là-bas. Il a détaillé aux médias que les deux jeunes femmes avaient été entraînées par les courants d'une plage voisine.

Il a détaillé aux médias locaux les circonstances de ce sauvetage: "Ces deux jeunes venaient d'une autre plage et comme il y a un très grand courant qui vient de l'ouest, elles ont été entraînées, leur bateau s'est retourné et elles ont avalé beaucoup d'eau. Elles n'étaient même plus capables de retourner le canoë, ni d'y monter, ni de nager, tellement le courant était fort."

Le président Rebelo de Sousa était en pleine interview sur la plage de Praia de Alvor lorsqu'il a remarqué que les femmes étaient en difficulté. Des images de l'incident montrent le président, qui a subi une chirurgie cardiaque mineure en octobre de l'année dernière, nager vers le kayak renversé.

Un autre nageur était également présent, ainsi qu'un homme sur un jet ski.

Reste à voir si sa cote de popularité qui était déjà à 66%, va encore augmenter...