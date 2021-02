Enfant, cet acteur a joué dans un film devenu un succès planétaire: le reconnaissez-vous?

Ce visage vous est peut-être familier. Mais lorsque vous l'avez aperçu pour la première fois, cet acteur n'avait que 13 ans. Britannique, il s'appelle Thomas Brodie-Sangster et est apparu récemment dans la série à succès diffusée sur Netflix: le jeu de la dame. L'acteur est apparu mardi en visioconférence dans l'émission à succès This Morning, diffusée tous les matins de la semaine sur ITV.

Cet acteur, c'est aussi (et avant tout) le rôle du jeune Sam, qui était le fils de Daniel (interprété par Liam Neeson) et qui tombait amoureux de sa camarade de classe dans le film Love Actually.

Les téléspectateurs de la matinale ont été choqués d'apprendre que la star a désormais 30 ans. Certains expliquant sur Twitter que Thomas "n'a pas perdu son visage d'enfant".

L'acteur a expliqué être souvent reconnu dans la rue pour son rôle dans le film Love Actually: "Je suis étonné à quel point les gens ont une bonne mémoire", s'est-il exclamé.

L'acteur a également évoqué son dernier projet: Dragon Rider.