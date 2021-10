Exaspérée, cette conductrice HURLE sur des manifestants et menace de les écraser (vidéo)

Au Royaume-Uni, ces images font le tour de la toile. Elles montrent une mère FURIEUSE menaçant de rouler sur des manifestants parce que ceux-ci bloquent la route. Son motif ? Elle souhaite conduire son fils de 11 ans à l’école.

L’incident s’est produit la semaine dernière au Royaume-Uni, où plus de 40 militants d’Insulate Britain bloquaient les routes pour la treizième fois en quatre semaines. Manifestement très en colère par la situation, une conductrice a décidé de s’en prendre de façon violente aux manifestants.

Roulant à bord d’un Range Rover noir, la conductrice s’est arrêtée à quelques centimètres de deux militants assis au sol. La femme est sortie de sa voiture en hurlant sur eux : "Déplacez-vous, je ne plaisante pas. Mon fils doit aller à l’école et je dois me rendre au travail."

Les manifestants ne semblant pas disposés à bouger, la conductrice poursuit : "Dégagez le chemin, maintenant. Je vais vous rouler dessus. Mon fils a 11 ans et il doit aller à l’école." La dame est alors retournée dans son véhicule et a continué de le faire avancer en direction des manifestants, jusqu’à ce qu’elle les touche réellement. L’un des manifestants s’est plaint de douleurs, la conductrice a donc arrêté d’avance et est à nouveau sortie du véhicule pour leur hurler dessus.

Plusieurs personnes ont assisté à la scène, certains essayant de raisonner cette mère furieuse, d’autres l’encourageant à poursuivre son action.