Les pensionnaires de ce home en Flandre cartonnent sur Tiktok (vidéo)

Ils dansent, jouent, et minaudent au rythme d’un titre de la chanteuse Kesha en parodiant les paroles de la chanson. Les résidents de cette maison de repos basée en Flandre occidentale non loin de la frontière française, cartonnent sur Tiktok, le réseau préféré des 18-25 ans. Leur dernière vidéo cumule déjà plus d’1,5 million de vues. Leur compte rassemble quant à lui près de 11 000 abonnés.

Dans les commentaires, les utilisateurs semblent ravis de cette initiative. "Si mignon !" "Ceci me rend tellement heureux" peut-on lire, ou encore avec une pointe d’humour "Ah, les jeunes de nos jours !"