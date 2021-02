Il avale un de ses écouteurs sans fil dans son sommeil

Brad Gauthier, un Américain de 38 ans, s'est réveillé avec beaucoup de difficultés pour respirer. Il s'est rendu à l'hôpital après plusieurs heures, relate le Daily Mail. à cause de l'étrange sensation qu'il avait dans la poitrine.



Un peu plus tôt dans la journée, sa femme Heather et son fils Owen ont plaisanté après avoir aidé l'homme à chercher l'écouteur manquant et entendu que quelque chose n'allait pas dans sa gorge. Ils lui ont dit qu'il l'avait peut-être avalé.



"Ma femme en a parlé et nous en avons ri, mais quelque chose a fait tilt et j'ai eu l'étrange sensation de l'avoir avalé dans mon sommeil. À ce moment-là, j'ai encore passé dix minutes à y penser, mais nous avons tous décidé qu'il valait mieux aller à l'hôpital par sécurité", a dit Brad.



Après une radio, l'habitant du Massachusetts a vu qu'il avait avalé un écouteur sans fil pendant la nuit. L'objet s'était coincé dans son œsophage.



Brad s'est souvenu qu'il s'était endormi avec ses écouteurs pour ne pas réveiller Avianna, sa fille de 6 mois. Il ne sait pas comment l'objet a fini dans sa bouche.



"Cela aurait certainement pu être beaucoup plus grave. J'ai vraiment de la chance que les choses se soient passées comme ça et qu'elles aient été résolues aussi rapidement", a réalisé le père de famille.