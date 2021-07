Mario chatte avec une fille sur un site de rencontre pendant 8 mois: il a la surprise de sa vie quand il apprend sa vraie identité

Divorcé, Mario pensait peut-être avoir retrouvé l’amour sur une application de rencontre, relate le DailyMail. La jeune femme était en réalité sa colocataire, Courtney, avec qui il habite à Londres. Elle se présentait sous une fausse identité : "Hannah, belle, gentille et compatissante". Ses photos ? Une jolie blonde aux yeux bleus.

Après 8 mois de conversations virtuelles, Mario a commencé à avoir des suspicions quand il a réalisé que la jeune femme annulait tous leurs rendez-vous à la dernière minute. En outre, elle refusait de lui parler au téléphone ou de lui envoyer des messages vocaux. Le jeune homme a donc contacté "MTV's Catfish", une émission britannique qui démasque des usurpateurs d’identité sur les réseaux sociaux.

Les présentateurs de "MTV's Catfish", Oobah Butler et Julie Adenuga, se sont rendu compte que "Hannah" s’appelait en réalité "Sarah", et habitait en Nouvelle-Zélande. Un chat vidéo avec Sarah a confirmé qu’elle n’avait aucune idée de l’usurpation d’identité dont elle était la cible.



"Ils n’ont rien de mieux à faire ?"



Mario a appris la nouvelle non sans une certaine déception : "Je me sens idiot. Ils n’ont rien de mieux à faire de leur temps que de gâcher le mien ?" Les présentateurs ont fini par téléphoner à "Hannah" qui a immédiatement raccroché lorsqu’ils ont mentionné le nom de l’émission.



Dans la foulée, "Hannah" a envoyé un message à Mario : "Catfish vient de me contacter. Si je te rencontre, tu promets que je ne te perdrais pas ?". "Je ne sais même pas comment réagir à cela", a répondu Mario, avant d’accepter la rencontre.

Le jeune homme s’est finalement retrouvé face à sa colocataire Courtney, collègue de travail, et partenaire sexuelle... "Je ne m’attendais pas à te voir aujourd’hui. Je m’attendais à tout sauf à ça. C’est irréel, c’est trop à assimiler", a-t-il confié.



"Je suis désespérément amoureuse de lui"

"C'est mon meilleur ami et mon colocataire", a expliqué Courtney aux animateurs du programme. "Nous nous connaissons depuis presque cinq ans. Je voulais voir ce que ce serait d'être sa petite amie, parce que je suis désespérément amoureuse de lui", a-t-elle raconté.



Mario a ensuite expliqué qu'il était au courant des sentiments de Courtney envers lui mais qu'il n'a jamais voulu être en couple avec elle. "Nous dormions ensemble et notre amitié a grandi et grandi, il était logique d'emménager ensemble. Nous avons créé une entreprise ensemble", a précisé Courtney.



Deux mois après ces événements, l’émission a pris des nouvelles des deux colocataires : après trois semaines sans se voir, ils sont redevenus amis et leur relation semble au beau fixe.