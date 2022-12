Il commande un cheeseburger dans un célèbre fast-food et retire TOUS les ingrédients: voici le résultat

Aucune recherche n’est inutile… Ou presque. Aux États-Unis, un petit malin a décidé de faire une drôle d’expérience. Il a commandé en ligne, via l’application DoorDash (application de livraison alimentaire), un cheeseburger dans un (très) célèbre fast-food et a demandé à retirer tous les ingrédients – puisqu’il est toujours possible de spécifier nos préférences sur ce type d’application.

Après avoir passé sa commande, DoorDash a contacté le consommateur afin de lui indiquer que la commande n’était pas compréhensible. Le consommateur a décemment choisi de ne pas répondre et le produit a finalement été livré.

Le résultat? Le traditionnel sac en craft est arrivé à destination avec l’emballage du burger à l’effigie du fast-food… VIDE. Mais l’opération, elle, n’a pas rien coûté: le burger lui a valu 9$ (1,90$ de burger + les frais de livraison) plus les 6$ de pourboire obligatoires… 15$, donc, pour ne rien manger. Malin, on vous dit !



Le McNothing - Zapping