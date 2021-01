Il se prend en photo chaque jour durant 10 ans et partage le résultat (vidéo)

Il y a 10 ans, on ne parlait pas encore de selfie, mais beaucoup d'adolescents s'amusaient avec leur webcam. C'est de cette manière que Niall Gray a débuté son grand projet: prendre une photo de lui tous les jours. Aujourd'hui, 10 ans après son premier portrait, il partage le résultat dans un montage vidéo.

Des différences flagrantes

Au fil du temps, les changements sont subtils. Mais lorsqu'on compare son visage à l'âge de 14 ans avec l'adulte qu'il est aujourd'hui, les différences sont flagrantes!

"Tout a commencé lorsque je jouais avec les effets de webcam sur mon ordinateur portable", explique l'Anglais au média Bored Panda. "J’ai alors décidé de me prendre en photo tous les jours pendant une semaine avant d’aller me coucher pour voir si j’avais l’air différent à la fin de la semaine. À l’époque, je pensais qu’après une semaine, le résultat serait assez impressionnant et je n’avais jamais prévu de continuer cela, mais c’est finalement devenu une partie de ma routine quotidienne."

Un cliché fait frissonner

Niall prend désormais ses photos au moyen de son téléphone portable, il note en rigolant qu'on peut voir évoluer la qualité des images au fil du temps. Parmi ces centaines de photos, un cliché a fait réagir beaucoup de personnes. "Sur l'une d'elles, je suis couvert de sang. Elle a été prise à Halloween il y a quelques années, j'étais couvert de faux sang", rassure Niall.

Le jeune homme ne compte pas s'arrêter là, il continue son rituel et partagera peut-être le résultat de son évolution jusqu'à 34 ans!