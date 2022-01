Il fête ses 102 ans en allant à la salle de fitness (vidéo)

Le Dr James Chou a eu 102 ans jeudi. Comment a-t-il fêté ? En allant à la salle de fitness. Chou a terminé une mini séance d'entraînement jeudi avec son fils.

Aller au gymnase le jour de son anniversaire est devenu une tradition pour Chou. C'est la troisième année consécutive qu'il y célèbre cet événement.

Chou s'entraîne six jours par semaine et est membre du gymnase depuis 25 ans.

"Je veux garder mes muscles et mon cerveau en marche tous les jours, alors je fais ma routine de santé", a-t-il déclaré. "Les gens ici sont très gentils. Ils ont bien pris soin de moi, c'est pourquoi je vis si longtemps".



Et d'ajouter : "Tout le monde devrait faire pareil s'il a le temps."



Le personnel et les membres du gymnase ont souhaité à Chou un joyeux anniversaire. Au fil des ans, il a appris à connaître tout le monde à la salle. Il considère ces personnes comme sa famille.