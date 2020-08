Une loutre échappe de justesse à une orque… en sautant dans un bateau (vidéo)

Une scène extraordinaire filmée le dimanche 26 juillet à Halibut Cove en Alaska. John, 37 ans, observait une orque en train de chasser une loutre à environ 200 mètres de son embarcation. La loutre nageait le plus vite possible pour échapper au super prédateur des mers. Un combat de David contre Goliath dans lequel John et son bateau ont joué un rôle inattendu.



La loutre s’est dirigée vers l’embarcation et a sauté à bord. "Oh mon Dieu, oh mon Dieu", a réagi John, stupéfait. "Hé, je ne vais pas te blesser. Tu peux te détendre ici aussi longtemps que tu en as besoin", a-t-il lancé à la loutre qui semblait un peu affolée.



S’en est suivi un jeu de chat et la souris. La loutre a tenté plusieurs fois de se remettre à l’eau alors que l’orque faisait le tour du bateau à la recherche de sa proie. Le prédateur s’est finalement éloigné et la loutre a pu regagner l’eau.