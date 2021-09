Il s’est fait implanter une antenne de cyborg sur le crâne: "J’entends les couleurs" (vidéo)

Neil Harbisson, 39 ans, se dit "cyborg" ou "transespèce". Il s’est fait implanter une antenne qui est reliée directement à son crâne, plus précisément dans l'os occipital. Alors qu’il souffre d’achromatopsie, une maladie qui lui fait voir tout en nuances de gris, cette antenne émet des fréquences en fonction des couleurs, ce qui lui permet d’associer le vert par exemple, avec tel son, "le son de l’herbe", dit-il.



"Après quelques temps, ces informations sont devenues une perception, une sensation. J’ai commencé à avoir des couleurs préférées et à rêver en couleurs", raconte-t-il dans une conférence TED (voir ci-dessous). "J'entends les couleurs", ajoute-t-il. En 2017, l’artiste catalan a fondé la Société transespèce avec la danseuse Moon Ribas et le réalisateur Manel De Aguas. Ce dernier s'est fait implanter… deux ailerons sur la tête.