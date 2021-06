Un influenceur se fait opérer 18 fois pour ressembler à un chanteur des BTS: voici le résultat (photos)

Oli London, un influenceur britannique, a enchaîné les opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à Jimin, un des chanteurs du groupe BTS. Oli London a subi 18 interventions pour parvenir au résultat souhaité, peut-on lire sur le site TMZ. Lundi, l’influenceur a déclaré qu'il se sentait piégé dans le mauvais corps pendant 8 ans, mais qu’il peut désormais être lui-même. Il ne s'arrête pas là. Le Britannique aux 300.000 abonnés est persuadé que grâce à ses opérations il est "enfin coréen".

London a changé son nom en Jimin, et explique que certaines des 18 opérations chirurgicales comprenaient un travail important sur leurs yeux, et un lifting des sourcils.

Il a parlé en coréen dans certaines parties de la vidéo. "Je sais que c'est un peu déroutant, personne n'a jamais fait son coming out en tant que Jimin ou Coréen, mais c'est quelque chose que vous connaissez... J'ai vraiment lutté contre des problèmes d'identité."

Le faux Jimin a dépensé 170 000 euros de chirurgies en plusieurs années. Sa "transition" suscite de nombreuses critiques - auxquelles il répond par ces mots : "Être transexuel est la même chose qu'être TRANSRACIAL parce que vous êtes né dans le mauvais corps."

On ne sait pas encore ce que Jimin des BTS pense de tout cela.