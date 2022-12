Il se prend pour le Grinch: un homme vole deux ours en peluche dans une boulangerie en Lituanie

C'est dans la petite ville de Panevežys située en Lituanie qu'a eu lieu cet étrange vol. Le butin de l'homme ? Deux ours en peluche qui se trouvaient dans une boulangerie. La police a ouvert une enquête pour retrouver l'homme.

Cela pourrait être une scène du film "Le Grinch", créature imaginaire qui déteste Noël, mais c'est bel et bien une histoire vraie. Dans la petite ville de Panevežys en Lituanie, un homme a décidé de voler deux grands ours en peluche dans une boulangerie.

La police locale a ouvert une enquête préliminaire sur la disparition de ces deux peluches imposantes. Mercredi après-midi, une vidéo a été publiée sur la page Facebook du commissariat de la police montrant un homme transportant deux ours en peluche qui se trouvaient à l'entrée d'une boulangerie.

Un peu plus tôt dans la journée, trois autres ours en peluches avaient été également volés. Le préjudice est estimé aux alentours des 420 euros. Gedvile, le propriétaire de la boulangerie, explique : "L'année dernière, nous avons décoré avec des soldats, des étoiles, une couronne accrochée à la porte". "Et personne n'a volé. Tout le monde a vraiment aimé ça".

Visiblement, le voleur est un amateur d'ours en peluche.