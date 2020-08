Il trouve une bouteille jetée à la mer par une petite fille en 1985: il la rencontre pour lui rendre sa lettre (vidéo)

Il y a quelques jours, Brad Wachsmuth, un kayakiste, a trouvé un message dans une bouteille flottant dans une rivière du Delaware. Il a pu la rendre à la femme qui l'a écrite... il y a 35 ans. Le kayakiste pensait que la bouteille flottant dans l'eau était un déchet lorsqu'il l'a repérée le 8 août, quelques jours seulement après le passage de la tempête tropicale Isaias dans la région, a rapporté WBOC-TV.



"Comme nous le faisons habituellement en tant que kayakistes, nous essayons de ramasser les déchets hors de l'eau quand nous le pouvons", a-t-il déclaré au média cette semaine.

Mais l'ami de Wachsmuth a remarqué qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, et les deux ont repêché la lettre écrite par Cathi Riddle et sa cousine, Stacey Wells, datée du 1er août 1985. Elles y décrivaient leurs animaux de compagnie et s'adressaient aux lecteurs potentiels.

Brad Wachsmuth a apporté la lettre à la Milton Historical Society et un conservateur a contacté la famille, a déclaré le journal.

Cathi Riddle vivait encore à quelques kilomètres de là, à Milton. Brad Wachsmuth a donc pu lui rendre la lettre jeudi dernier. Il s'est dit surpris qu'elle se retrouve dans les mêmes eaux après des décennies de tempêtes et de marées, mais Cathi a suggéré que peut-être, c'était le destin.

"Ma cousine et moi étions à la plage et nous avons décidé d'écrire la lettre et de l'envoyer pour voir jusqu'où elle irait", a dit la femme au média. "Elle n'est pas allée très loin, mais elle a peut-être fait le tour du monde et est revenue."