Les photos d'un couple qui célèbre leur 60ème anniversaire de mariage forcent l'admiration aux Etats-Unis. Marvin et Lucille, toujours aussi amoureux, ont décidé de célébrer leurs noces de diamant. Le couple a ensuite pris la pause pour de nombreuses photos et s'est enlacé tendrement. Le site E! publie ces photos parce que bien qu'ils ont passé 60 ans ensemble, Marvin et Lucille n'ont pas changé dans tous les sens du terme.