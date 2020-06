Ils rencontrent leurs voisins pendant la quarantaine et font une découverte inimaginable à leur sujet (vidéo)

En Californie, deux foyers se sont découvert des liens familiaux alors qu’ils étaient voisins depuis plusieurs mois.

Kjetil, sa femme Zoe, et leur fils Mont, s’étaient installés à Los Angeles il y a peu. Ils croisaient parfois Erik, sa femme, Jen, et leur fille Emma qui habitent 4 maisons plus loin. Leurs conversations en étaient restées au stade des salutations… jusqu’à l’organisation d’un apéritif entre voisins, dans le respect des règles de distanciation sociale.



Kjetil, 45 ans, discute alors avec Erik, 38 ans, et découvre qu’ils sont tous les deux originaires de Norvège. Une coïncidence étonnante pour un pays qui ne compte que 5 millions d’habitants. Mais ils n’étaient pas au bout de leur surprise... Jen évoque les ancêtres de son mari, originaires de l’île Njoten, un minuscule bout de terre au milieu de la mer de Norvège. Or, Kjetil a grandi sur cette île.

"Cela ne pouvait pas être qu'une coïncidence", pensent-ils. Le lendemain, Kjetil demande à sa mère de faire des recherches sur ses voisins. Le résultat est pour le moins étonnant : Erik est effectivement originaire de la même île que lui… et les deux hommes ont le même arrière-arrière-grand-père ! "Découvrir que mon voisin se révèle être mon cousin a illuminé cette période troublée que nous traversons", se réjouit Kjetil.



"Mon fils est tellement excité d’avoir un cousin avec qui il pourra jouer dans la rue", raconte Zoe. Les deux familles souhaitent désormais passer plus de temps ensemble. Quand les conditions le permettront, ils prévoient de faire une grande fête pour célébrer cette découverte.