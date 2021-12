Incroyable découverte d’une cliente anglaise dans un KFC

(c) Twitter

Cette image peut couper l’appétit, surtout si on est en train de manger. Gabrielle, une cliente d'un KFC situé à Twickenham en Angleterre, a découvert une tête de poulet dans sa commande. Elle a partagé l’horrible découverte sur les réseaux sociaux, en pointant du doigt la chaîne de restauration rapide.

Quant à la firme, elle a été contactée par le Sun Online. "Nous avons été sincèrement surpris par cette photo. Depuis que Gabrielle nous a contactés, nous cherchons à savoir comment cela a pu se produire. Pour faire simple, nous servons du vrai poulet - et nous en sommes fiers - mais ceci a manifestement échappé aux processus et contrôles stricts mis en place par nos fournisseurs, nos partenaires et nos équipes, qui préparent nos produits dans nos restaurants"", a défendu un représentant du KFC.