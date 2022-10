Incroyable découverte sur une plage au Portugal : le plus gros poisson osseux au monde

Découvert sans vie en décembre 2021, les résultats de l’analyse sur le poisson lune échoué dans les Açores vient de dévoiler ses secrets : il s’agit du plus gros poisson osseux au monde.

Après presque un an d’analyse et d’autopsie, les chercheurs de l’Atlantic Naturalist Association et de l’Université des Açores sont unanimes, il s’agit du plus gros poisson osseux au monde. Les données ont récemment été publiées dans le Journal of Fish Biology. L’auteur de l’article, José Nuno Gomes-Pereira a déclaré que l’animal était décédé à la suite d’une ecchymose sur le devant de son corps.



©Atlantic naturalist.org

Pour rappel, l’animal avait été retrouvé mort près de l’île de Faial au Portugal en décembre 2021. Toujours selon Pereira :

« C’est un signe que les océans sont encore suffisamment sains pour soutenir les espèces les plus lourdes existantes, mais un avertissement pour plus de conservation en termes de pollution et de trafic de bateaux à proximité des îles océaniques. »

Aujourd’hui, on compte près de 29 000 espèces de poissons osseux dans le monde dont font partie les anchois, harengs ou encore les sardines. Cette découverte vient battre le précédent record de 1996 qui était détenu par un autre poisson-lune géant de 2300 Kg découvert au Japon.