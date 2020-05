Totalement inutile: cette cliente porte un masque... troué pour son propre confort

Le gérant d’une station-service de Lexington, dans l’Etat du Kentucky aux Etats-Unis, partage sur son compte Tik Tok des instantanés de ses journées de travail. L'une de ses dernières vidéos est devenue virale.

Il y filme une cliente qui vient payer son plein d’essence dans le magasin avec un masque buccal très particulier : il présente un trou, qui fait que la bouche et le nez… sont à l’air libre. Ce qui rend, bien évidemment, le dispositif totalement inutile.

Joe demande à la cliente où elle a trouvé son masque. Et elle répond : "Comme on doit porter ces masques, et qu’il est difficile de respirer avec, cela rend la respiration plus facile". Il lui demande alors si elle a découpé son masque. Elle répond oui. "Ok je vais faire ça, merci pour le conseil", se moque-t-il. La vidéo, postée il y a trois jours, a été vue plus de 4 millions de fois sur Tik Tok.