Ivre, il aide un groupe de secouristes à rechercher un homme perdu dans les bois... sans réaliser que c’est LUI qu’on cherche

Un homme en état d’ébriété a passé des heures à aider une équipe de secouristes à la recherche d'une personne disparue avant de se rendre compte qu'ils le cherchaient, relate le DailyMail. Beyhan Mutlu, originaire de Bursa, en Turquie, avait bu avec des amis lorsqu'il s'est égaré dans les bois, près de la ville turque d’Inegöl

Sa femme ne parvenait pas à contacter l'homme de 50 ans pendant quelques heures et elle et ses amis ont décidé d'alerter la police. Alors qu’il errait dans les bois, Beyhan Mutlu a croisé un groupe de secouristes et de volontaires, sans avoir conscience qu’il était recherché.

Il s’est joint au groupe et s’est mis à la recherche... de lui-même dans les bois. Ce n’est que lorsqu’un secouriste a crié son nom, et qu’il a répondu "je suis ici", qu’il a réalisé son erreur. Il a déclaré avoir peur des représailles de sa famille. Les secouristes l’ont ramené chez lui.