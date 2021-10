Ivre, un homme "disparu" aide les secours à se retrouver lui-même

Un homme disparu en Turquie a accidentellement rejoint sa propre équipe de recherche pendant des heures avant de réaliser qu'il était la personne qu'ils recherchaient, selon les réseaux locaux. Beyhan Mutlu avait bu avec des amis mardi lorsqu'il s'est égaré dans une forêt de la province de Bursa.

Comme il ne revenait pas, sa femme et ses amis ont alerté les autorités locales et une équipe de recherche a été envoyée. Beyhan Mutlu, 50 ans, est tombé par hasard sur l'équipe de recherche et a décidé de la rejoindre, rapporte NTV.



Mais quand les membres de l'équipe de recherche ont commencé à crier son nom, il a répondu : "Je suis là." Il a été pris à part par l'un des secouristes pour faire une déclaration.





"Ne me punissez pas trop sévèrement, officier. Mon père va me tuer", leur aurait-il dit. La police a ensuite reconduit l'homme chez lui. On ne sait pas s'il a reçu une amende.