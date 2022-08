Japon: un policier ivre perd des documents concernant 400 personnes

Un policier japonais a trop bu, s'est endormi dans la rue et a perdu des documents d'enquête contenant les données personnelles d'environ 400 personnes, dont un suspect criminel, ont indiqué la police et des médias locaux.

L'officier, âgé de 49 ans et originaire de la région de Hyogo (ouest du Japon), a perdu un sac contenant les documents en question entre 23H00 vendredi soir et 05H00 du matin samedi, a déclaré lundi à l'AFP un responsable de la police locale.

Ces documents contenaient les noms et adresses de personnes impliquées dans des enquêtes criminelles, a-t-il précisé, sans donner plus de détails.

Selon les principaux médias japonais, citant des responsables de la police, l'officier en question est sorti boire un verre avec des collègues et s'est endormi dans la rue alors qu'il rentrait chez lui.

Lorsqu'il s'est réveillé près d'une gare, il n'a pas trouvé le sac et les documents contenant des informations personnelles d'environ 400 personnes, dont un suspect, ont indiqué des médias.

Ce n'est pas la première fois que des fonctionnaires se retrouvent dans l'embarras après des séances de consommation d'alcool.

En juin, les autorités de la ville d'Amagasaki, dans la même région, ont déclaré qu'un entrepreneur avait perdu un sac contenant une clé USB renfermant les données personnelles de l'ensemble des 460.000 habitants, après être sorti boire un verre et s'être endormi en plein air sur le chemin du retour.

La clé USB avait toutefois été retrouvée un jour après la révélation de l'affaire par la municipalité.