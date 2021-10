Jeff Bezos interrompt le discours profond de William Shatner pour... pulvériser du champagne (vidéo)

C'est une scène pour le moins cocasse qui a été filmée après le vol dans l'espace réalisé par William Shatner. Alors que l'acteur est encore sous le coup de son vol dans l'espace et souhaite partager avec le fondateur de Blue Origin ses impressions. Jeff Bezos interrompt son discours et demande à sa fiancée de lui donner une bouteille de champagne. "Donne-moi une bouteille de champagne, viens. J'en veux une", dit-il avant de l'asperger sur les personnes présentes. William Shatner se gratte alors la tête, regarde le sol, et décline l'offre de Bezos d'en avoir une coupe.

Cet échange interpellant a été commenté sur Twitter. Orla Hannon, une twitto, a partagé sur Twitter: "Observer William Shatner avoir un moment poétique au milieu de ces milliardaires qui font pèter le champagne est fascinant..."

@DialDforDragon a écrit "Une révélation spontanée et non reproductible sur l'avenir et le progrès de l'humanité contre des adultes agissant comme des enfants gâtés au champagne".