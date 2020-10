Connu pour de nombreuses apparitions dans des comédies romantiques avec son minois d'ange dont notamment 500 days of Summer ou 10 things I hate about you, Joseph Gordon-Levitt a demandé à ses abonnés de lui envoyer leur plus belle photo de chien. Et à y regarder de plus près, le compte Twitter de Gordon peut être observé des heures et des heures tant les clichés sont adorables...