Kim Kardashian sous la menace d’une 2e sextape: "Plutôt mourir"

Selon plusieurs médias britanniques, Kim Kardashian aurait "fait appel à des avocats" pour l'aider à empêcher son partenaire de sextape Willie "Ray J" Norwood de "divulguer des enregistrements torrides". L’homme aimerait faire ses choux gras d’images tournées il y a plus de 20 ans. "Kim sait que Ray J a fait d'autres enregistrements d'eux ensemble. Certaines des images sont incroyablement intimes'', a déclaré dimanche une source au Sun.

Kim Kardashian, 41 ans, mère de quatre enfants âgés de deux à huit ans, a déjà dépensé des centaines de milliers de dollars en frais d’avocats pour éviter que ces images ne soient diffusées. "Elle a dit à ses avocats ‘plutôt mourir que laisser cela se reproduire", rapporte cette même source.

La première sextape de Kim Kardashian, tournée alors qu’elle avait 22 ans, avait failli mettre un terme à la carrière de la jeune femme avant même qu’elle ne commence. Elle était encore relativement peu connue quand ces images ont été diffusées en mars 2007 par Vivid Entertainment sous le titre de Kim Kardashian: Superstar. Quelques mois plus tard, sa mère Kris Jenner organisait les débuts de l’émission de téléréalité "Keeping Up With The Kardashians", qui propulsa Kim a au rang de superstar.