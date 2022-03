L'artiste JR réalise une fresque géante à Lviv en Ukraine en soutien à la population

"C'est la première fois qu'il y a une guerre qui est si proche de moi et vers laquelle je peux littéralement conduire. Ces derniers jours, je suivais seulement la situation avec les infos et sur les réseaux sociaux mais je n'étais pas en action. Alors je suis entré en contact avec des amis qui vivent en Ukraine et on s'est demandé ce que je pouvais faire. J'ai discuté avec un photographe ukrainien qui travaille près de la frontière et il m'a dit qu'il avait vu beaucoup de gens à la frontière. Alors je lui ai demandé de m'envoyer des photos d'enfants qu'il voyait près de lui. Il m'a envoyé la photo de cette petite fille appelée Valeria qui n'a que 5 ans et qui reste à la frontière polonaise avec sa maman. J'ai décidé de l'imprimer sur une toile géante."

Sur une vidéo diffusée sur son compte Instagram, c'est ainsi que l'artiste JR explique l'origine de "Resilience of Ukraine", une fresque au sol de 4 mètres de long et visible depuis le ciel, réalisée ce jeudi 17 mars. JR a dévoilé l'existence de cette fresque sur les réseaux sociaux et à la presse, en priorité au Time avec qui il a l'habitude de collaborer. Le magazine américain a eu l'occasion d'interviewer la mère de la petite Valeria qui a expliquer être partie de son domicile pour mettre en sécurité son enfant et a évoqué l'amour qu'elle lui porte. "J'aime tout chez elle. Elle est mon rayon de soleil, ma joie."