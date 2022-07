L’attaque des escargots géants en Floride: ce n’est pas une blague et c'est assez inquiétant

Ils peuvent faire jusqu’à la taille d’un lapin. Mesurant environ 20cm de long et 18cm de diamètre, d’énormes escargots ont été aperçus et localisés en Floride, aux Etats-Unis. Repérables grâce à leur gabarit, ces gastéropodes sont aussi équipés d’une coquille conique, pointue, marron avec des zébrures.

Après plusieurs signalements, la Floride a lancé une campagne d’éradication, puisqu’en plus d’être colossaux, pas franchement ragoûtants et très gourmands – ils ont à leur menu plus de 500 espèces différentes et apprécient aussi la peinture des maisons !, ces escargots sont "l’une des cents espèces les plus envahissants de la planète" selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et surtout dangereux. Rien que ça!

Ils sont en effet porteurs d’un parasite appelé le ver pulmonaire du rat, qui peut provoquer une méningite. Le contact avec les escargots géants peut entraîner des maux de têtes, des nausées, des lésions neurologiques ou… la mort.





Durs à cuire

Leur présence est directement liée au climat puisque ces gastéropodes aiment la chaleur et l’humidité. Leurs premières apparitions ont été repérées en Afrique où ils étaient cuisinés, bien que cette pratique soit aujourd’hui peu recommandée.

Et leur présence sera difficile à éradiquer! La bête étant très prolifique – des centaines d’œufs pondus par mois -, les autorités américaines estiment que trois années seront nécessaires pour leur extermination.

Selon nos collègues de Franceinfo, "en 2011, toujours en Floride, c'est Miami qui a été confronté au même phénomène. Plus de 35 000 mollusques recensés : ça s'est terminé l'an dernier seulement. Il a fallu dix ans pour en venir à bout !". Gloups !