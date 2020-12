L’auteur de la phrase "La question elle est vite répondue" roulait avec la voiture de sa maman

Vous avez sans doute vu ses vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Fanguin, encore inconnu il y a plusieurs mois, devra répondre de ses actes devant la justice en janvier.



Le Suisse de 21 ans qui proposait aux internautes de se faire de l’argent facile grâce à une mystérieuse affaire s’est fait connaître pour avoir sorti la phrase: "La question elle est vite répondue". Une réplique rapidement devenue culte pour sa faute grammaticale.

Dans ses vidéos, il roulait dans une voiture de luxe sans respecter le code de la route. Il a fini par attirer l’attention de la police, relate L'Essentiel.



Le jeune entrepreneur n’a rien de l’homme d’affaires qu’il a voulu laisser paraître. Jean-Pierre Fanguin est sans profession et n’a pas de permis de conduire.



La voiture qu’il conduit dans ses vidéos est en fait celle de sa mère. Il a mis les plaques d’immatriculation de cette dernière sur un second véhicule utilisé dans une autre de ses vidéos, ce qui est illégal.



Il a été condamné à 150 jours-amende avec sursis, et le montant journalier est fixé à 27,74 euros.



Mais il a refusé la sentence. Il sera donc entendu en janvier par la justice pour violation simple des règles de la circulation, conduite sans autorisation et usage abusif de permis et de plaques.

