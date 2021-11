Découvrez l'idée de déguisement COCASSE d'un employé de l'administration pour Halloween

Il y a quelques jours les Etats-Unis célébraient la fête d'Halloween. L'occasion pour beaucoup de se déguiser et de faire preuve d'imagination. Un employé d'un service d'immatriculation et d'enregistrement des véhicules a eu l'idée osée de se déguiser pour l'occasion en paresseux du film Zootopia. Ce déguisement faisant également référence au fait que cet animal est lent et que les services d'immatriculation sont connus aux Etats-Unis pour avoir de longues files interminables. Un peu d'autodérision qui a été saluée sur les réseaux sociaux.