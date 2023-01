L'improbable manifestation des fans Céline Dion devant les locaux du magazine Rolling Stones (vidéo)

La polémique continue! Ce vendredi 6 janvier, des fans de Céline Dion ont manifesté devant les locaux du magazine Rolling Stones à New York. En cause, l’absence de la chanteuse dans le "classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps", publié le 1er janvier, qui a choqué des milliers de personnes et certains célébrités.

Pour montrer leur indignation, les fans sont donc venus pancartes à la main devant le siège du magazine, réclamant "Justice pour Céline" tout en scandant des chansons de Céline Dion.

"Ridicule"

Et si sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux on aperçoit quelques sourires dans la foule certains prennent cela très au sérieux. "Cette liste n'a aucune légitimité" et "est ridicule", a affirmé Line Basbous, l'organisatrice de la manifestation d’après des propos rapportés par BFM TV.

Dans la journée, le magazine Rolling Stones a lui-même relayé cette manifestation inédite commentant avec ironie "Cela semble vraiment sérieux… ".

Malgré une pétition en ligne déjà signée par 7500 personnes, la revue n’a pas invoqué l’intention de changer son classement pour y inclure la chanteuse québécoise.