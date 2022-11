L'improbable motif de rupture invoqué par SMS pour larguer une jeune internaute

Ah, les excuses, tout le monde en a… Et certains ne manquent pas d’imagination, surtout pour quitter son ou sa partenaire.

Via un forum sur internet, une jeune femme a partagé l’étonnante situation dans laquelle elle s’est récemment retrouvée. Un beau matin, cette internaute a reçu un drôle de SMS. "J’espère que tu as passé une bonne nuit? Je ne peux pas voir notre relation aller plus loin. Je veux juste mettre les cartes sur table ici. Le truc de l’anchois m’a vraiment rendu malade, lol. J’espère que nous pourrons encore nous voir comme amis" , relaient nos confrères de Closer.

"Tout semblait aller"

Après quelques semaines de relation, la jeune femme a donc été larguée pour… une histoire de saveur de pizza! Un motif improbable auquel elle ne s’attendait évidemment pas du tout. "Tout semblait bien aller. Il parlait d'aller quelque part bientôt et voulait le planifier avec moi il y a seulement quelques jours", écrit-elle sur le forum.

De nombreux internautes ont réagi à cette publication, rassurant la jeune femme : cet homme-là ne valait visiblement pas le coup !