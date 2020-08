"Si vous voulez que nous élevions vos enfants à votre place, faites le 6": l'irrésistible répondeur téléphonique d'une école

À la veille de la rentrée scolaire, Michel nous a rappelé ce message sarcastique, authentique ou pas, peu importe finalement, qui avait circulé sur internet il y a quelques années, et mettait en lumière les innombrables plaintes de parents que doivent subir à longueur d'années les enseignants et directions d'école. Nous avions relayé ce message amusant dans notre rubrique Buzz en 2015. Sachant les opinions et sentiments variés des parents face aux nouvelles règles scolaires liées à l'épidémie de coronavirus, ce message garde certainement toute sa force humoristique en 2020. Le revoici pour celles et ceux qui l'auraient loupé à l'époque. Et courage aux profs pour cette rentrée scolaire :-).

LE MESSAGE DU RÉPONDEUR D'ÉCOLE (Article de 2015)



Après une introduction musicale assurée par la chanson "What a wonderful world" ("Quel monde magnifique" en français) de Louis Armstrong, une voix confirme au présumé parent qu'il est bien sur le répondeur de l'école de son enfant. Il propose alors à l'appelant, comme c'est le cas sur tous les répondeurs des services téléphoniques, de taper sur le chiffre qui convient le mieux à son problème. L'occasion de dérouler une liste des comportements auxquels se retrouvent confrontés les profs. Indéniablement, ça sent le vécu.

Le menu commence par "Pour mentir au sujet de votre enfant, faites le 1". Et se poursuit par:

"Pour excuser le fait que votre enfant n'a pas fait son devoir, faites le 2"

"Pour vous plaindre de ce que nous faisons, faites le 3"

"Pour demander la démission d'un professeur, faites le 4"

"Pour demander pourquoi vous n'avez pas reçu les documents qui étaient déjà inclus dans votre lettre de convocation ainsi que les précédents bulletins, faites le 5"

"Si vous voulez que nous élevions vos enfants à votre place, faites le 6"

"Pour demander que votre enfant change d'enseignant pour la 3e fois cette année, faites le 7"

"Pour vous plaindre du transport scolaire, faites le 8"

"Pour vous plaindre de la cafétaria, faites le 9"

Et il conclut de manière magistrale par "Si vous réalisez que vous êtes dans le monde réel et que votre enfant et vous-même devez être responsable de vos actions, vous pouvez raccrocher".