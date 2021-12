La Belle et la Bête SE MARIENT en Italie: ce couple de cosplayers réalise son rêve (photos)

C'est un mariage un peu particulier qui a eu lieu à Verceil en Italie près de Turin. Le thème: la Belle et la Bête! Et on peut dire que c'est plutôt bien réussi.

La Belle et la Bête se sont mariés en Italie, à Verceil près de Turin. Ce couple d'Italiens a voulu marquer le coup en choisissant des tenues pour le moins originales. Gloria Albertino, 39 ans et Salvatore Sipione, 34 ans, se sont dit "OUI" déguisés en la Belle et la Bête devant le Maire de Verceil.



© Facebook @Città di Vercelli

"Nous voulions quelque chose de différent pour notre mariage. Nous ne voulions pas que ce soit seulement une cérémonie avec des habits élégants", a expliqué Gloria, styliste et couturière de profession. C'est d'ailleurs elle qui a cousu les costumes du couple, et qui a fabriqué sa propre perruque! Une belle prouesse.

Le dessin animé n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard: le couple explique que leur histoire d'amour est intimement liée à ce conte pour enfants. "Il y a beaucoup d'éléments de notre histoire d'amour dans ce choix. 'La Belle et la Bête', c'est notre dessin animé préféré", expliquent les jeunes mariés au journal local, La Repubblica Torino.



© Facebook @Città di Vercelli

Gloria et Salvatore sont tous deux cosplayers (ndlr, le cosplay est un loisir qui consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction en imitant son costume, ses cheveux et son maquillage. On appelle les pratiquants des cosplayers). Tous deux sont passionnés de cosplay et adorent se déguiser en personnage de dessins animés célèbres. Ils ont d'ailleurs déjà participé à bon nombre de compétitions et rassemblements de cosplayers en Italie.

"J'avais cousu les habits de la Belle et la Bête pour un évènement qui n'a pas eu lieu à cause de la pandémie", explique Gloria. Elle ajoute: "On a pensé que ça aurait été dommage de les laisser dans l'armoire. Puis, c'était parfait pour notre jour spécial !", a-t-elle terminé.



© Facebook @Città di Vercelli



© Facebook @Città di Vercelli