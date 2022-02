La marque américaine Victoria's secret est connu pour ses défilés-shows de sous-vêtements portés par plus grandes beautés du monde. Souvent épinglée pour le dictat de la minceur qu'elle promouvrait, la marque sera désormais connue pour être la première marque de sous-vêtements à faire poser une mannequin atteinte de trisomie 21.

Sofia Jirau a 24 ans et a démarré une carrière de mannequin il y a trois ans, à Porto Rico il y a trois ans de cela. Cette année, elle fait donc partie d'une campagne "inclusive" auprès de "17 femmes qui ne connaissent pas de limites." "Je vis ce rêve, écrit-elle sur Instagram. En ce moment je suis en shooting photo et je suis super contente, heureuse et de bonne humeur."