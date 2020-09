La paire de cuissardes de Jill, l'épouse de Joe Biden, qui fait beaucoup parler d'elle (photos)

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a accusé lundi Donald Trump d'être un "pyromane du climat" parce qu'il nie selon lui la réalité du changement climatique, en partie responsable des incendies qui ravagent l'Ouest américain.

"Si on donne à un pyromane du climat quatre années de plus à la Maison Blanche, comment pourrait-on s'étonner que l'Amérique s'embrase encore davantage ?" a déclaré l'ancien vice-président, qui défiera le milliardaire républicain à la présidentielle du 3 novembre, depuis l'Etat du Delaware où il habite.

Joe Biden, 77 ans, a fait un bref discours en plein air sans accepter de questions, alors même que Donald Trump, 74 ans, atterrissait en Californie.

Son épouse, Jill, était à ses côtés. Elle l'a rejoint aux urnes lundi, portant une paire de cuissardes noire estimée à 650 euros assez funky. Le mot "VOTE'' y était écrit en argenté sur les côtés.

Le couple a été vu en train de quitter le New Castle Board of Elections à Wilmington, dans le Delaware, après avoir voté pour les élections primaires de l'État. L'ancienne deuxième dame des Etats-Unis a clairement indiqué qu'elle souhaitait que les gens suivent ses traces et votent.