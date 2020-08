La PEUR de leur vie: un baleine surgit au plus près d'un père et ses enfants en sortie sur un petit bateau (vidéo)

Des enfants ont eu la peur de leur vie cette semaine, après qu'une baleine ait fait une apparition inattendue et très remarquée juste à côté de leur bateau. Le papa aussi, a eu du mal à s'en remettre!

Les images ont été prises à Courtmacsherry, un village balnéaire situé sur la côte sud-ouest de l'Irlande. David Minihane filme la sortie en bateau, il est accompagné de ses trois enfants et de la fille d'un ami.

Le père filmait des dauphins

Au média local CorkBeo, il a déclaré qu'ils avaient l'habitude des sorties en mer et de croiser des animaux, mais que cet incident était vraiment inoubliable!

"Nous voyons régulièrement des dauphins, ils viennent toujours près du bateau mais restent généralement à l'écart", a-t-il expliqué. C'est d'ailleurs en filmant des dauphins, visibles sous l'eau, que le père de famille a capturé la scène.

Tout le monde se met à hurler!

Semblant sortir de nulle part et sans que personne n'ait pu prédire sa venue, une baleine surgit juste à côté du bateau en ouvrant sa gueule. Il s'agit en fait d'un rorqual. D'une longueur d'environ 20 mètres, c'est le deuxième plus grand animal vivant sur la planète après la baleine bleue. Sur le bateau, tout le monde se met à crier! David, éclaboussé et secoué, commence à rire seulement après avoir vérifié que son équipage est sain et sauf!

Le papa, très secoué par cette aventure, a souhaité rentrer directement après l'incident. Mais les enfants, eux, en voulaient encore!