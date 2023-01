La plus jeune gagnante de l’Euromillions dévoile avoir dépensé... 56 000€ en chirurgie esthétique!

On n’est pas toujours prêt à recevoir une telle fortune ! à seulement 17 ans, Jane Park est en effet devenue millionnaire. La chance du débutant pour cette Ecossaise puisque c’était la première fois qu’elle jouait à l’Euromillions. En un coup, en 2013, Jane Park a ainsi gagné pas moins d’1,6 million d’euros.

Invitée dans l’émission américaine de Dr Phil, la jeune femme d’aujourd’hui 27 ans est revenue sur son gain et a été cash sur son ressenti a posteriori: "J’aurais aimé ne jamais gagner au loto, je ne le souhaite à personne".

Un constat malheureusement souvent partagé par les gagnants soudains de fortes sommes, qui reçoivent harcèlements et menaces… Mais ce n’est pas vraiment pour cela que Jane Park regrette ce qui lui est arrivé. En réalité, la jeune femme a dilapidé son argent et estime avoir fait de mauvais choix. Elle a dépensé plus de 56 000 euros en chirurgie esthétique et est désormais méconnaissable!

Jusqu'au jour où...

Parmi ses nombreuses interventions, la millionnaire a failli perdre la vie en 2017. Alors qu’elle se était en Turquie pour subir un lifting des fesses, son corps ne réagi du tout comme prévu. Gonflée partout sur le visage et la bouche, elle a en fait une grosse réaction allergique à l’anesthésiant utilisé pour l’opération. "J’ai vraiment cru que j’allais mourir", a-t-elle confié au Dr Phil. De quoi réfléchir à deux fois pour la prochaine intervention…

Jane Park en 2016:

Jane Park en 2017:

Jane Park en 2018:

Jane Park en 2020:

En 2021: