La police de Berlin bloque le trafic pour laisser passer une harde de SANGLIERS ET LEURS MARCASSINS (vidéo)

C'est assez incongru pour le signaler. Cette vidéo filmée dans les rues de Berlin dimanche a été postée sur Twitter. On y voit des policiers bloquer une rue pour permettre à une harde de plus de 20 sangliers et leurs marcassins traverser une rue située dans un quartier résidentiel.

Dans le clip, les animaux traversent une route située dans le quartier de Zehlendorf, dans la capitale allemande. Une voiture de police est garée transversalement sur les deux voies de manière à bloquer le passage. Un policier, équipé d'un masque contrôle le mouvement. Les médias locaux ont surnommé Berlin "la capitale du sanglier", car environ 3.000 espèces y ont élu domicile dans la ville.

Le problème est tellement important que la ville emploie désormais une équipe de chasseurs de ville, qui sont formés pour faire face aux sangliers. Les Berlinois apprennent à coexister avec leurs cochons.

La vidéo, publiée sur Twitter par Felix Hackenbruch le 17 mai, a été retweetée par la police de Berlin qui a déclaré: "Parfois, la nature sauvage est juste à notre porte".