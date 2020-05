Le bébé de Matt Pokora surprend déjà les fans de ses parents (vidéo)

"Nous avons déjà un amateur de musique sur les bras", a écrit Christina Milian, parlant de son fils Isaiah. La star américaine a partagé une vidéo adorable de son compagnon Matt Pokora et de leur bébé. Le duo père-fils joue du piano ensemble. La famille confinée profite de chaque instant passé ensemble. L'occasion pour l'interprète des Planètes, privé de concerts à cause de la pandémie de coronavirus, de partager sa passion avec son enfant et sa belle-fille Violet.

"Ce sont ces moments où les garçons deviennent de grands hommes", a ajouté la star américaine, comblée. À peine âgé de quelques mois, l'enfant semble déjà attiré par la musique, comme ses parents chanteurs.