Le couple d'influenceurs accusé de violences sur son chien s'explique: "Ce n'était pas de la maltraitance"

Voilà une histoire qui n'a sûrement pas fini de faire parler. Il y a deux semaines, un scandale éclatait: le couple d'influenceurs composé de Rop et Rocka FrenchRapQueen était accusé de violences sur leur petite chienne Texas. "Nous avons accueilli un chiot de 4 mois ayant subi des actes de barbarie sans nom. La photo parle d'elle-même, l'animal est déformé par les coups", a dénoncé publiquement La Fondation Assistance Aux Animaux.

Un triste constat partagé par la BAC d'Argenteuil qui a écrit "Nous découvrons un petit être en très mauvais état général : maigrelet et malnutri, boiteux par des pattes fracassées, un corps parsemé de plaies et des cicatrices de cigarettes et d’acide qu’un vétérinaire diagnostiquera l’après-midi même et mettra le jeune chien sous morphine: c’est vous décrire l’état de souffrance dans laquelle il se trouve".

"Je connaissais ma chienne"

Cette histoire a fait le tour des réseaux sociaux et a largement choqué le grand public. Pour tenter d'expliquer les actes dont ils sont accusés, Rop et Rocka FrenchRapQueen ont accepté l'invitation de TPMP. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont questionné le couple, qui se défend de toute culpabilité. L'un des arguments contre le couple recense un clip de rap dans lequel on voit la petite Texas portant un costume, l'air perdu et la gueule abimée. "Pour moi c’était pas de la maltraitance", s'est expliquée la jeune femme. "Je connaissais ma chienne mieux que vous, elle aurait aboyé ou fait un signe comme quoi elle n’était pas contente", poursuit-elle précisant que la scène où elle tient son chiot à la main n'a duré qu'une "dizaine de minutes". Elle et son petit-ami affirment ne jamais avoir eu de gestes violentes envers l'animal. L'enquête, en cours, a fait appel à une expertise vétérinaire qui indiquerait qu'il n'y a "pas de trace d’acide ni de cigarette mais effectivement des fractures" sur le chien. "On a réussi à prouver qu’elle n’était pas autant tuméfiée", avance Rop qui s'est ensuite fait tacler sur le fait qu'elle l'avait "tout de même" été.

Les deux influenceurs se dédouanent de toute culpabilité et affirment que les coups et blessures constatés étaient antérieurs à leur acquisition de Texas. "Elle avait déjà sa petite bosse sur lagueule", indiquent-ils en accusant "une personne tierce qui s'en occupait" de l'avoir violentée.

Rocka menacée



Cette entrevue avec les deux accusés a passablement énervé l'équipe de TPMP, outrée de certains de leurs propos, notamment quand Rop s'est plaint de la situation et l'acharnement populaire autour de cette histoire. Il a indiqué que sa compagne était "menacée de se faire brûler, violer, tuer". "Les gens veulent se faire justice eux-mêmes", a-t-il estimé. Et ce n'est sûrement pas fini...