Le "Guinness World records" regorge de pépites: notre sélection des 10 records du monde les plus loufoques

C’est la fin des vacances mais il est encore temps de se détendre un petit peu et de rigoler un bon coup.

Certains feraient n’importe quoi pour entrer dans le Guinness World Records… La preuve par notre sélection des records les plus loufoques repérés sur le compte Instagram du livre. Attention, liste non exhaustive!

Le plus grand nombre de pulls porté en une fois

Oui, oui, vous avez bien lu. Ce record du monde est détenu par Theodore Kinsella, un jeune Américain de 12 ans. Il a porté 30 pulls et sweats en même temps en 2021...

L’adolescente la plus poilue du monde

Elle adore et assume totalement cette différence capillaire. En Thaïlande, Supatra "Nat" Sasuphan de Thaïlande a atteint le record de l'adolescente la plus poilue du monde. Nat est en réalité atteinte du syndrome d'Ambras, dont il n'y a eu que 50 cas connus depuis le Moyen-Âge.

La langue la plus large du monde

L'Américain Dante Barnes possède une langue de 12,19 cm de circonférence. Il est entré dans le livre Guinness World Records le 24 décembre 2021. Sa langue est presque aussi grosse qu'une "balle de ping-pong", indique le Guinness World Records sur son site.

Le plus grand nombre de piercings sur la langue

Toujours aux USA, Francesco Vacca détient le record du plus grand nombre de piercings sur sa langue: en 2017, il en comptait 20 au total! Pas très pratique pour manger des chewing-gums.

Le burrito le plus rapidement mangé

De l'autre côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni, Leah Shutkever détient également un drôle de record du monde. En 2022, il a été calculé que cette jeune femme pouvait manger un burrito en 32,35 seconds! Mais Leah n'en est pas à son premier record: en 2020, elle a aussi mangé le plus vite du monde des rouleaux de printemps, des concombres, du chocolat à l'orange ou encore des donuts...

Le chien le plus rapide à sauter des haies en skateboard

On ne sait plus quoi inventer pour impressionner la galerie? Cette fois-ci c'est en France que ce record absurde a été battu: le temps le plus rapide pour sauter 5 haies par un chien en skateboard. Il a fallu 2,46 secondes par Lenny The Batdog pour le réaliser en 2018.

La projection de globes oculaires la plus loin

Vous avez déjà vu Qui veut sauver la peau de Roger Rabbit? Ce record du monde vous parlera peut-être. En 2007, l'américaine Kim Goodman a projeté à 12 mm ses globes oculaires hors de leurs orbites...

Les cils les plus longs du monde

On reste sur le corps humain et ses prouesses.... En Chine, You Jianxia a battu en 2016 le record des plus longs cils du monde: ils mesuraient alors 12,4 cm! En 2021, ceux-ci étant encore plus longs: ils faisaient 20,5 cm. You Jianxia a tenté de comprendre scientifiquement quelle était la raison de cette incroyable pousse mais sans réponse plausible, elle a décidé de croire en une intervention divine. Rien que ça!

La plus haute pile de M&M’s

En Australie, on passe son temps autrement... Brendan Kelbie a lui décidé de détenir le record du monde de la grande pile de M&M’s la plus grande du monde. Et le résultat est absurde: le jeune homme de 22 ans a réussi à empiler 6 bonbons chocolatés...

Le plus grand nombre de pinces à linges dans la barbe

On finit par un dernier record pas bien malin... Celui du plus grand nombre de pinces à linge accrochées dans une barbe! Et c'est Joel Strasser qui le détient: il a réussi à mettre 359 pinces dans ses poils en novembre 2019 aux USA...