Le jour où Kim Jong Un est tombé sous le charme d'une collaboratrice de Donald Trump...

L'ancienne attachée de presse du président américain Donald Trump, Sarah Sanders, publie ses mémoires dans un livre qui paraîtra la semaine prochaine. Dans cet ouvrage, la jeune femme américaine révèle la réaction et la plaisanterie que le président Trump lui a partagé après avoir découvert que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lui avait fait un clin d'œil.

Donald Trump a fait remarquer à Sarah Sanders qu'elle devrait aller en Corée du Nord et "se donner pour l'équipe", affirme l'ex attachée de presse dans "Parler pour moi: la foi, la liberté et le combat de nos vies à l'intérieur de la Maison Blanche de Trump", selon le journal The Guardian, qui a déjà obtenu une copie du livre.

Ce clin d'œil fait à Sarah Sanders, c'était lors d'un sommet nucléaire à Singapour, détaille le livre. "Kim Jong Un te drague! Il l'a fait! Il t'a dragué!" a estimé le président lorsque Sarah Sanders lui a raconté la scène dans la limousine qui les ramenait à l'aéroport.

Sarah Sanders décrit la scène assez particulière: "Je prenais des notes pendant le sommet et quand j'ai levé les yeux, Kim Jong Un m'observait. Nous avons établi un contact visuel et il a hoché la tête et a semblé me faire un clin d'œil."

"Tout ce que je pensais à ce moment-là était: "Mais que vient-il de se passer? Kim Jong Un ne m'a sûrement pas seulement remarqué?", décrit Sarah Sanders. Elle a ensuite évité de regarder Kim pour le reste de la réunion, explique The Guardian.