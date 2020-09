Le point commun entre le Roi Lion, Alien et Shining? Les mêmes 4 petites notes (vidéo)

Cet enchaînement de notes se retrouve dans de très nombreuses œuvres : symphonies, films, jeux vidéo… Elles garantissent de procurer à ceux qui l’écoutent le même sentiment de peur. Et de pas de problème de royalties à payer au compositeur. Car ce thème a au moins 800 ans. Il s’agit du "Dies Irae" (jour de colère), un chant grégorien qui a traversé les siècles en étant toujours associé à la mort.

Le Dies Irae a été utilisé par les compositeurs de musiques classiques les plus célèbres, de Mozart à Chostakovitch en passant par Berlioz. Au cinéma, les réalisateurs ne tardent pas y faire appel. Fritz Lang le premier, pour son film dystopique Metropolis, sorti en 1927. Plus récemment, on a pu entendre ces mêmes notes dans The Shining, de Stanley Kubrick, puis Star Wars, The shining, Alien ou Le Roi Lion. Le youtubeur Romain Mullard y consacre sa dernière vidéo (voir ci-dessous).