Le tombeau secret de Cléopâtre retrouvé ? "Il s'agirait de la plus grande découverte du 21ème siècle"

C'est un tunnel secret qui suscite l'intérêt de nombreux archéologues. Caché sous l'ancien temple égyptien Taposiris Magna, ou "Grand tombeau d'Osiris", un dédale de couloirs étroits pourrait mener au tombeau perdu depuis longtemps de la dernier pharaonne égyptienne, la célèbre Cléopâtre.

Le rocher sculpté, et considéré comme un "miracle géométrique" par les experts, s'étend sur plus de 445 mètres carrés et mesure environ 1,80m de haut. Il ressemble au magnifique tunnel d'Eupalinos sur l'île grecque de Samos qui est vénéré comme l'une des réalisations d'ingénierie les plus importantes du monde classique.

L'archéologue Kathleen Martinez de l'Université de Saint-Domingue a révélé sur le blog Heritage Key qu'elle était convaincue que Cléopâtre et son amant Marc Antoine y ont été inhumés et que ce tunnel pourrait être la voie vers cette découverte. "Il y a 1% de chance que la Reine y soit enterrée et si elle l'est, ce sera "la découverte la plus importante du 21e siècle".

L'archéologue pense qu'après le suicide de Marc Antoine mais avant son propre suicide, Cléopâtre a mis en place des plans détaillés pour qu'ils soient tous les deux enterrés là-bas, en écho au mythe.

Kathleen Martinez avait précédemment déclaré au National Geographic: "Cléopâtre a négocié avec Auguste de lui permettre d'enterrer Marc Antoine en Égypte. Elle voulait être enterrée avec lui parce qu'elle voulait reconstituer la légende d'Isis et d'Osiris."

"Le vrai sens du culte d'Osiris est qu'il accorde l'immortalité. Après leur mort, les dieux permettraient à Cléopâtre de vivre avec Marc Antoine sous une autre forme d'existence, afin qu'ils aient ensemble la vie éternelle."