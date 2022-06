Vladimir Poutine fait-il appel à des sosies pour le remplacer lors de pour ses apparitions publiques ?

Ancien agent du KGB, Sergueï Jirnov était invité sur le plateau de LCI ce lundi 30 mai.

Face à la journaliste politique Marie Chantrait, Sergueï Jirnov a offert une analyse critique sur les apparitions du président russe. Selon lui, la plupart d’entre elles seraient des mises en scène et la proximité de Poutine avec son peuple ne serait que chimère. "Ce sont des figurants", assure l'auteur du livre L'Engrenage.

Sur le plateau de LCI, Serguez Jirnov a également apporté un décryptage sur le comportement du n°1 russe, indiquant qu’il a eu recours à une intervention de chirurgie esthétique il y a une dizaine de jours après être apparu "le visage bouffi et tuméfié", ce qui nourrit les débats sur son état de santé depuis des semaines.

Mais la chirurgie esthétique ne serait pas la seule technique de Vladimir Poutine pour sauver les apparences... "Vous savez, en Russie on dit qu’il y a trois Poutine. Et le Poutine qui a visité un hôpital n’est pas celui qu’on voit au Kremlin." Une théorie "pas si ridicule que ça" après une "analyse anthropomorphique du visage avec laquelle on peut déterminer à 98% si la personne est bonne ou pas". On aurait ainsi "trouvé trois Poutine" grâce à la forme des oreilles du président, aussi unique à chacun que des empreintes digitales. La forme de ses oreilles aurait été différente à plusieurs reprises à la télévision russe.