Les bottes Balenciaga GÉANTES de Kanye West enflamment la toile: voici les meilleures réactions (photos)

Le rappeur américain Kanye West a rendu fou les internautes et les paparazzis au défilé printemps-été 2023 de la marque Balenciaga grâce à ses bottes géantes. Une avant-première puisque ces bottes Balenciaga ont justement été présentées durant le show à New York.

Son apparition au défilé printemps-été 2023 de Balenciaga n'est pas une surprise : Kanye West, ou Ye, est souvent associé au directeur artistique de la marque, Demna. Au point qu'aujourd'hui, il ne porte presque que ces créations. C'est donc tout naturellement que Ye portait en avant-première les nouvelles bottes Balenciaga justement présentées lors du show à New York, et qui seront dévoilées l'an prochain dans les magasins.



© Isopix



© Isopix

Mais ces bottes, quelque peu dispropostionnées, disons-le, ont enflammé la toile. Comme souvent, Kanye West fait dans la démesure. Et avec cette paire de bottes ultra-larges, on peut dire qu'il a encore frappé fort ! Et sur les réseaux sociaux, certains internautes se sont moqués de ses bottes en faisant des montages photos qui grossissaient encore plus la taille de ses chaussures. "Ses bottes deviennent de plus en plus grandes. Ce sera Kanye dans les prochains jours", peut-on lire alors qu'une énorme botte recouvre Kanye de la tête aux pieds, laissant uniquement apparaître son visage.

"Il a les pieds de Mickey", "Kanye a volé les bottes de Bob l'Eponge" ou encore "Les bottes de Kanye West sont aussi grandes que ma motivation", ont commenté les internautes sur Twitter.

Voici quelques-unes des meilleures réactions :