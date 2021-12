Les stars retournent à Washington: Joe et Jill Biden bien entourés pour leur première illumination du sapin de Noël (vidéo)

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont participé à leur première cérémonie d'illumination de l'arbre de Noël de Washington ce jeudi soir. Pour l'occasion, de nombreuses stars qui boudaient les cérémonies officielles à Washington pendant la présidence de Donald Trump, avaient fait le déplacement.

La programmation de cette année comprenait entre autres Billy Porter, Patti LaBelle, Kristin Chenoweth, Chris Stapleton et H.E.R.

L'arbre de Noël national se trouve dans le parc du président au sud de la Maison Blanche, et Joe Biden a célébré la 99ème édition de cette cérémonie d'illumination.

Le maître de cérémonie était le rappeur et acteur LL Cool J. C'est lui qui a dû annoncer l'arrivée du président et de la première dame et ce, à deux reprises, car l'illumination de l'arbre de Noël est un événement préenregistré qui sera diffusé à la télévision plus tard, il y a donc souvent des problèmes avec les signaux.

Lorsque le président est monté sur scène, il a pointé du doigt le podium avec le sceau présidentiel et a demandé : "Est-ce que je parle d'ici ?"

"Est-ce que tout le monde s'amuse jusqu'à présent ? Commençons la soirée en illuminant la vedette du spectacle, l'arbre de Noël national. Tout le monde est prêt ? Compte à rebours", a déclaré Biden.

Biden a alors lancé un décompte à partir de cinq, alors que le sapin blanc de 8 mètres provenant de Pennsylvanie, planté là plusieurs semaines auparavant, s'est illuminé en rouge et blanc derrière lui.

C'est Jill Biden qui a appuyé sur le bouton pour allumer les lumières de l'arbre. "J'aime ce travail", a alors déclaré le président Biden.

LL Cool J a répondu: "C'est un excellent travail."