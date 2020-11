Les supporters de Joe Biden s'ambiancent sur... Magic System! (vidéo)

Si Donald Trump est attaqué pour avoir utilisé le tube des Village People "Y.M.C.A." dans ses meetings, ou menacé de poursuite par les Rolling Stones après avoir fait résonner plusieurs fois "You Can’t Always Get What You Want" avant ses allocutions, les artistes ne réagissent pas de la même façon lorsque leurs titres sonnent du côté des démocrates.

Ce 6 novembre, des supporters de Joe Biden ont improvisé une piste de danse dans la rue. Avec une grosse sono, un dj amateur s'occupe de mettre l'ambiance. Et pour chauffer son public, il lance une chanson bien connue de notre côté de la planète, le titre phare du groupe ivoirien Magic System: Premier Gaou. Sur Twitter, le groupe a partagé fièrement la petite vidéo qui montre le public sautiller et lever les mains en l'air au son de la musique!





