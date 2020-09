Lily-Rose Depp publie une photo de ses aisselles poilues et divise ses fans (photo)

Lily-Rose Depp, qui n'avait plus fait d'apparition sur ses réseaux sociaux depuis la fin du mois de mai, vient de faire un retour remarqué sur son compte Instagram.

"Summer's end"

L'actrice et mannequin a publié une série de photos souvenir de la fin de ses vacances d'été. On y voit des fraises, du soleil, ses amis habillés pour aller à la plage.. Et un portrait d'elle, bras levés, où chacun peut remarquer ses aisselles poilues. La pose n'est évidemment pas un hasard, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis souhaite certainement lancer un message et appeler les femmes à assumer simplement leur pilosité.

Si la galerie comporte quatre photos de vacances, c'est presque uniquement ce deuxième cliché qui a fait réagir. D'un côté, il y a ceux qui trouvent cette vision "répugnante", parfois à vomir... "Bon Dieu, pourquoi y a-t-il tant de féministes ici, rasez-vous simplement les aisselles, reprenez-vous, nous le faisons depuis des siècles, ne le gâchez pas tout maintenant", peut-on lire. "On en parle des poils sous le bras? *emoticone vomi*", ou encore "My god la touffe de poils sous les aisselles", disent d'autres commentaires. Fort heureusement, ces commentaires ne sont pas majoritaires.

L'égérie Chanel peut compter sur le soutien de ses fans

D'autres personnes, hommes comme femmes, salue ce clin d'oeil de l'égérie de Chanel. "La seconde photo crie "Je te défie de le faire!"", écrit une jeune femme. Une autre tente de raisonner les haters. "Cela m'attriste de voir les commentaires stupides à propos de la pilosité. C'est normal. Nous en avons tous. Nous devrions tous pouvoir nous assumer et être nous-mêmes de manière naturelle si nous le souhaitons. N'ayez pas si peur de la beauté naturelle. Soyez plus gentil et respectueux. Ce n'est vraiment pas si difficile. Les femmes sont attaquées parce qu'elles sont "naturelles" et que c'est dégoûtant! Les femmes traversent suffisamment d'atrocités tous les jours pour subir une telle merde! Ayez de la décence, les gens! Soyez gentils!"

Une autre, n'avait même pas noté quelque chose de particulier avant de tomber sur les commentaires. "Je n'ai même pas remarqué les poils jusqu'à ce que je lise les commentaires... Je pense que j'ai des yeux normaux parce que les poils du corps sont si normaux que je ne suis pas dérangée par ça. Laisse tomber, tu es une reine."