Limp Bizkit est de retour mais IMPOSSIBLE de reconnaître son chanteur Fred Durst (vidéo)

Ce 20 août, le chanteur de Limp Bizkit fêtera ses 50 ans. Le groupe, formé en 1994, a connu un grand succès et beaucoup se souviennent des tubes Rollin', Take A Look Around ou Behind Blue Eyes. Il y a 20 ans, le chanteur Fred Durst était reconnaissable entre mille. Casquette rouge à l'envers, cheveux rasés, bouc sur le menton et regard perçant, le rockeur soignait son image.

Aujourd'hui, Limp Bizkit est de retour. Fred Durst a pour l'occasion supprimé toutes les publications de son compte Instagram pour réapparaître derrière un nouveau visage. Le 29 juillet, les fans ont pu voir apparaître un selfie du chanteur, dans une chambre aux allures seventies. Les cheveux grisonnants et mi-longs, le bouc toujours présent mais plus fourni et dessiné de manière très vintage, Fred Durst a surpris ses fans. "Dad Vibes", "Son and dad", écrit-il en légende de ses photos.

Si les fans se sont affolés, ils ont très vite compris que cet accoutrement faisait référence au nouveau titre du groupe: Dad Vibes, dévoilé le 31 juillet lors d'un concert. Fred Durst compte-t-il garder ce look tout le long de la promotion de son nouvel album? Rien n'est moins sûr!